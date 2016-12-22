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VARİSLERİ DAVET EDEN KOŞULLAR

18 saat önce Kadın, Nuray Kibrit Yorum Yaz

 

-Varisler kadınlarda da,erkeklerde de oluşabilir.Ancak kadınlar bu konuda biraz daha talihsizdir.Bunun nedeni de esas olarak hormon farklılıklarıdır.Özellikle doğum kontrol hapları ve menapoz tedavisi varislerin çoğalmasında etkili olur.

-Vücutta fazla olan her kilo,bacakların taşıması gereken yükü artırır.Bu açıdan aşırı kilolu insanlar,kadın-erkek farkı olmaksızın varise yatkın olurlar. Şişmanlık tablosu ortaya çıktığında,dolaşım bozukluğu,yüksek tansiyon,diyabet ve kalp rahatsızlıklarının her biri diğerini tetiklemeye hazırdır.Bu arada varislerin oluşması işten bile değildir.

-Uzun sürelerle ayakta durmak,ister alışkanlık ister zorunluluk olsun,varis olasılığını artırır.Sürekli ayakta dikilmek bir yaşam tarzına dönüştüğünde,kan dolaşımı yerçekimine yenik düşer.

-Yüksek topuklu ayakkabılar baldırlardaki kasları sıkıştırır.Bu durum kan dolaşımını güçleştirir ve varis riskini artırır.

-Bazen dağ giysiler,özellikle dar pantolonlar ve sıkı çoraplar,kan dolaşımını zorlar ve varislere neden olabilir.

-Katılım bu konuda da kendini gösterir.Ailede varis geleneği varsa,olasılık yükselir.

-Bazı durumlarda sivilcenin sıkılması veya bir çarpma sonucunda da telenjektazi oluşabilir.Sivilce sıkılırken,küçük kılcal damarlar zedelenebilir ve çatlayabilir.

-Kılcal damar genişlemesi bazen yüzde de olabilir.Bu durum özellikle beyaz tenli insanlarda görülür.Sorumlusu genellikle aşırı güneşlenmedir.

-Alkol bağımlılarında da çok baharat tüketen kişilerde kılcal damarlar genişler.

-Kortizonlu kremlerin uzun süre kullanılması da varislere neden olabilir.

 

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