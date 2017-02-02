Türkiye ile Enerji Anlaşması Resmi Gazetede

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma (Onay) Yasası, 30 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yasanın amacının “İki ülke arasındaki enerji alanında mevcut işbirliğinin, uluslararası yükümlülüklere saygı göstererek, eşitlik, karşılıklı saygı ve müşterek menfaatler temelinde, tarafların uzmanlıklarını ve gelişim ihtiyaçlarını hesaba katarak, ulusal mevzuatlar çerçevesinde, bilimsel, teknik, teknolojik, yasal, idari ve ticari işbirliğinin geliştirilmesini teşvik etmek ve her iki ülkenin enerji alanında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşları arasındaki ortaklığı güçlendirmek” olduğu ifade edildi.