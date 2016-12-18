Toksinler vücuttan nasıl atılır?

Soluduğumuz hava, içtiğimiz su, tükettiğimiz besinler, giydiğimiz kıyafetler, kullandığımız kişisel bakım ürünleri, içinde çalıştığımız ve barındığımız binalar pek çok toksik madde içeriyor. Birçok hastalığın nedeni olan bu toksinlere karşı detoks yapmak yani vücudu zehirli maddelerden arındırmak şart. İşte bunun için yapmanız gerekenler…

En önemli detoks organı karaciğer

Vücudumuzda beş litre kadar kan, 10 litre kadar lenf sıvısı var. En önemli detoks organlarından biri ise karaciğerdir. Karaciğer pek çok enzim üreterek bu toksinleri zararsız hale getirir. Bu enzimlerin üretilebilmesi için birçok besin maddesine ve antioksidan maddeye ihtiyaç vardır.

Karaciğer öncelikle kendine gelen toksinleri enzimleri aracılığı ile oksitler ve bu işlemler sonucu ortaya tehlikeli, zararlı ‘serbest kökler’ adı verilen oksidan bileşikler açığa çıkar. Bu serbest köklerin ortadan kaldırılması için antioksidan besinlere ihtiyaç vardır. Yardımcı besinler Detoks işlemleri sırasında karaciğer ve vücuda en fazla yardımcı olan maddeler A, C, E vitaminleri, antioksidanlar, karotenoitler, koenzim Q10, çinko, gibi bileşiklerdir.

Yeşil, sarı, mavi, mor, turuncu, kırmızı renkli sebze ve meyveler bu tür bileşikler açısından zengin besinlerdir. Sahte detoks ürünlerine dikkat! Piyasada detoks özellikleri ileri sürülerek pazarlanan birçok katı ve sıvı madde bulunuyor.

Ne olduğu bilinmeyen bu tür maddelerden uzak durmak sağlık açısından yerinde olur. Detoks mucizevi ve sihirli bir yöntem değil, akılcı bir süreçtir. Neler yapabiliriz? Egzersiz yoluyla terleyerek toksinlerden kurtulmaya çalışmak önemlidir. Saunaya girmek, oruç tutmak, gündüz 18.00’dan sonra hiçbir şey yememek de toksinlerden kurtulmak için etkili yöntemlerdir.

Özellikle erkeklerin iki ayda bir bir ünite kan vermeleri toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur.