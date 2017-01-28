‘Öğretmen De Bunu Yaparsa!’

Havadis Gazetesi köşe yazarı Mehmet Moreket, Mağusa Meslek Lisesi’nden yaşananın bir öğretmenin öğrencileri taciz etmesini “Öğretmen De Bunu Yaparsa” başlığı ile köşesinde yer vererek eleştirdi.

İşe o yazı:

Öğretmen De Bunu Yaparsa: Mağusa Meslek Lisesi öğretmenlerinden M.Ç. iki erkek öğrencisine üç yıl boyunca cinsel taciz ve saldırıda bulunma suçlamasıyla açığa alınarak mahkemeye çıkarıldı. Öğretmen, 16 ve 19 yaşındaki 2 erkek öğrenciye internet üzerinden cinsel içerikli mesajlar göndermek, cinsel taciz ve okul avlusunda elleyerek cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor…