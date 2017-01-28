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‘Öğretmen De Bunu Yaparsa!’

4 gün önce Kıbrıs, slide Yorum Yaz

Havadis Gazetesi köşe yazarı Mehmet Moreket, Mağusa Meslek Lisesi’nden yaşananın bir öğretmenin öğrencileri taciz etmesini “Öğretmen De Bunu Yaparsa” başlığı ile köşesinde yer vererek eleştirdi.

İşe o yazı:

Öğretmen De Bunu Yaparsa: Mağusa Meslek Lisesi öğretmenlerinden M.Ç. iki erkek öğrencisine üç yıl boyunca cinsel taciz ve saldırıda bulunma suçlamasıyla açığa alınarak mahkemeye çıkarıldı. Öğretmen, 16 ve 19 yaşındaki 2 erkek öğrenciye internet üzerinden cinsel içerikli mesajlar göndermek, cinsel taciz ve okul avlusunda elleyerek cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor…

 

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