Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Salih Beyoğlu, yasa dışı kürtaj davasının dünkü duruşmasında Fahri Karagözlü’nün lehine tanıklık yaptı

Kamuoyunda “Kürtaj davası” adıyla bilinen, Ada Hospital’da bazı hamileliklerin yasa dışı sonlandırılmasıyla ilgili 6 sanıklı davaya Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün de devam edildi.

Davanın dünkü duruşmasında sanık Fahri Karagözlü’nün avukatı Güneş Menteş’in tanık olarak mahkemede dinlettiği Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Salih Beyoğlu, önce Menteş’in ardından da Kıdemli Savcı Erdinç Akyener tarafından sorgulandı.

Beyoğlu, hastane ile ilgili bilgiler verip, tıbbi atıkların özel hastanelerde toplanmadığını öne sürdü.

Tutuklu yargılanan Doktor Fahri Karagözlü, Doktor Rasiha Serdaroğlu, Doktor Mehmet Ali Tunçbilek, Doktor Verda Özkent Tunçbilek, ebe Ayşegül İşbilen ve emekli hemşire Taner Okburan dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Murat Soytaç ve Seran Bensen’in üye olarak yer aldığı heyete yalnızca bu dava için Girne Kaza Mahkemesi Başkanı Fatma Şenol başkanlık ediyor.

Beyoğlu: Tıbbi atıklar özel hastanelerde bugüne kadar toplanmadı

Avukat Güneş Menteş’in tanığı olarak tanık kürsüsüne çıkan Girne Akçiçek’te Başhekim Salih Beyoğlu, Menteş’in sorularının ardından, Akyener tarafından sorgulandı.

Beyoğlu, 2011 yılından önce Girne Akçiçek Hastanesi’nde fırın olduğunu ve tıbbi atıkların orada yakıldığını anlattı. Başhekim, 2011 yılında AB Projesi ile turuncu renkli çöp konteynırlarının hastaneye geldiğini bunların dolunca Lefkoşa Devlet Hastanesi tarafından alınarak imha edildiğini söyledi.

Beyoğlu ayrıca tıbbı atıkların sadece Akçiçek Hastanesinden toplandığını öne sürerek, bugüne kadar hiçbir özel hastaneden tıbbi atık alınmadığını kaydetti.

“Kolu bacağı oluşmuş bebekleri çöpe atmam”

Doktor Salih Beyoğlu, ayrıca hastanede her hangi bir sebepten ötürü kürtaj işleminde kolu bacağı oluşmuş hiçbir bebeği çöpe atmadığını belirterek, kayıtsız tek bir kürtaj işleminin mümkün olmayacağını da söyledi.

Gözler Serdaroğlun’da

Avukat Güneş Menteş’in tanıkların tamamlanmasının ardından gözler son savunmada. Doktor Rasiha Serdaroğlu’nun avukatı Tahir Seroydaş’ın olmaması nedeniyle duruşma yarın devam edecek. Son sanık Serdaroğlu’nun yeminli mi yeminsiz mi şahadet vereceği ise avukatı tarafından henüz açıklanmadı.

Duruşma yarın 11.00’de

Mahkeme başkanı Fatma Şenol, duruşmanın dinlenmesi için davayı 26 Ocak saat 11.00’e erteleyerek, oturumu kapattı.

Kaynak:Havadis / Devrim DEMİR