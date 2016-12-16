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Işın Karaca evlilik hazırlığında

7 gün önce Magazin Yorum Yaz

Yılın son düğünü Demet Akalın’ın hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.  Kıbrıslı sanatçımız Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş evlilik hazırlığında olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2016 yılı magazin dünyasında çok sayıda evlilik ve boşanmayla anılacak bir yıl oldu. Görünen o ki yıl bitmeden ünlü evlilikler hanesine bir çift daha eklenecek. Uzun bir süredir birlikte olan Tuğrul Odabaş ve Işın Karaca 2017’e evli bir çift olarak girmenin hazırlıklarına başladı.

Mutlu haberi ise Demet Akalın sosyal medya hesabından; “Geceyi güzel haberle kapatacağım hadi… Yılın son gelini benim dev seslim Işın Karaca… Şimdi sadece kına, süsleme parti, düğün işleri düşünmece hızlıca… Adam gibi adam eniştem oh be düğün göreceğiz” satırlarıyla hayranlarına duyurdu.

Kaynak:Havadis

 

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