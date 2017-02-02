Girne’de 13 ve 14 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel saldırı…

Girne’de 23 yaşındaki Uğur Türkmen, aynı apartmanda kaldığı 13 ve 14 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunma suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Uğur Türkmen, suçlamaları reddetti

Devrim DEMİR

Küçük çocuklara yönelik artan cinsel saldırı suçlarına önceki gün bir yenisi daha eklendi. Girne’de meydana gelen çirkin saldırı ise bir apartmanda meydana geldi.

Zanlı Türkmen, aynı apartmanda kalan ve yaşları 13 ile 14 olan iki küçük kız çocuğuna doğru eli ile “ara beni” işareti yapıp, dil çıkardıktan sonra, apartmanın merdiveninde, kızlardan birini kendisine doğru çekip, kızlardan birine “o kızı da alıp yanıma getir, sen de gel “demek suretiyle cinsel saldırıda bulundu.

Küçük kız çocukları polisi arayıp zanlıdan şikâyetçi oldu.

Bir otelde temizlikçi olduğu öğrenilen zanlı Uğur Türkmen soruşturmasının tamamlanmasının ardından, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 3 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 25 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

Mesutoğlu, zanlının mahkemenin teminat şartlarını yerine getirmemesi durumunda yargılanıncaya kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Atakara olayın ciddiyetine dikkati çekti

Mahkemede söz alan Kıdemli savcı Mustafa Atakara, özellikle küçük yaşlardaki kişilere yönelik cinsel saldırı suçlarına 2 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü anımsattı.

Suçlamaları kabul etmedi

Zanlı Uğur Türkmen ise aleyhindeki suçlamaları kabul etmeyerek, dama kuş pisliği temizlemek için çıktığını, kızlarla sadece konuştuğunu iddia etti.

Kaynak:Havadis