Geçen Zamana Rağmen Genç Kalmak

Yaşam süresini uzatmak, bunu yaparken de genç ve sağlıklı kalmak insanların her zaman vazgeçilmez arzusudur. Cilt, sağlığın aynasıdır; hayat boyu pürüzsüz, lekesiz ve kırışıksız bir cilt istenir. mucizevi bir kremin sürülmesiyle yaşlanma sürecinin geriye döndürülebileceği, eski zamanlardan günümüze kadar artarak süregelmiş bir fantezidir. bizlerin her zaman bakımlı ve güzel olma istekleri de kozmetiklere olan ilgiyi gün geçtikçe artırmaktadır. Bu heyecanla, günlük kullanılan kozmetik nemlendiricilerin yapısına anti-aging maddeler ( hiyaluranik asit, retinaldehit, antioksidanlar, ultraviyole koruyucular, bitkisel ürünleri gibi) eklenerek geçen zamanın izleri silinmeye çalışılmaktadır. Sn yıllarda yapılan çalışmalar, cilt yaşlanmasının önlenmesi veya geciktirilmesinde hiyaluronik asit ve A vitamininin önemli bir yeri olduğunu göstermiştir.

Hiyaluronik asit, tüm yaşayan organizmaların bağ dokusunda doğal olarak bulunan, su tutma kapasitelerine sahip temel bir maddedir. Vucudumuzda en çok deride(yüzde 60),kas, göz ve eklemlerde bulunur. Genç yaşlarda cildin gergin ve eklemlerin hareketliliğini, dokuların nemli ve canı kalmasını sağlar; onlara mekanik olarak destek verir. Deri hücreleri tarafından yapılan, deri altında doğal olarak bulunan bu maddenin, yaşla birlikte yapımının azalması sonucunda deri önemli bir desteğini (esnekliğini, gerginliğini) kaybeder; deri yaşlanması ortaya çıkar. Hiyaluronik asit içeren kremler, deriye uygulandığında, derininnem oranı artar. Deri üzerinde ince bir film tabakası oluşturarak ve kolajen liflerini etkileyerek, derinin yumuşamasını, esnekliğini ve yeniden yapılanmasını sağlar.

A vitamini (retinaldehit), nemlendiricilerin yapısında bulunan en popüler maddelerdir. Kırışıklıkların doğum yeri olan alt deride kolajen sentezi uyararak, deri yaşlanmasını önler. Cildi daha parlak ve pürüzsüz yapar. Ultraviyolenin oluşturduğu deri yaşlanmasının tedavisinde, ” altın değerinde” bir tedavi olarak kabul edilmiştir. Kozmetik ürünler içinde bulunan A vitamini (retinaldehit); cilt hücrelerinin çoğalmasını ve farklılaşmasını düzenler, deride lekelenmeleri önler, ultraviyoleye bağlı gelişen deri tümörlerinin oluşumunu engeller, bağışıklık sistemimizi uyarır, cildin yangısal tepkisini azaltır ve güçlü antioksidan olarak görev yapar. Ciltteki kırışıklıkları açarak, deri altı destek dokusunun kalınlığını ve sıkılığını artırarak ve de lekelenmeleri azaltarak cildin ışıltısını ve parlaklığını tekrar kazandırır.

Herkesin her yaşta genç, ışıltılı ve sağlıklı nir cilde sahip olması için, hiyaluronik asit ve retinaldehitkombinasyonunu içeren kozmetik kremler, bizlere yeni bir şeçenek sunarlar.