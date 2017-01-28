Norveç’te yaşayan ve itfaiyeci olarak görev yapan 30 yaşındaki Gunn Narten güzelliği ve fitness tavsiyeleriyle tüm dikkatleri üzerine topladı. ‘Dünyanın en seksi itfaiyecisi’ olarak anılan ve bir itfaiye aracını kaldırabilecek kadar güçlü olan Narten’in Instagram’da 50 bini aşkın takipçisi var.

Norveçli 30 yaşındaki Gunn Narten, güzelliğiyle Instagram’da kendisine bir takipçi ordusu yaratmayı başardı. Bir kadın için pek de alışkın olunmayan itfaiyecilik mesleğini icra eden Narten, ayrıca fitness eğitmeni olarak da çalışıyor.

Daily Mail’in aktardığına göre, halihazırda itfaiyeci olarak çalışmasıyla şaşırtan Narten, ayrıca bir itfaiye aracını kaldırabilecek kadar da güçlü.

Her zaman aktif olmayı sevdiğini belirten Narten 19 yaşındayken itfaiyeciyi olmaya karar vermiş. “İtfaiyeci olmak istediğimde annem ‘Hiç kadın itfaiyeci olur mu?’ diye sordu. Ben de ‘Neden olmayayım’ dedim. Birçok insan bunun havalı ve ilham verici olduğunu düşünüyor. Genel anlamda insanların tepkileri olumlu. Bu benim için de normal bir şey. İş dışındayken de giyinip kuşanmayı ve ‘kız gibi’ olmayı seviyorum” dedi.

‘GÜÇLÜ OLMALIYIM’

Ayrıca 4 yıl önce de fitness eğitmeni olmaya karar veren Narten, yangınlarda hayat kurtarmanın dışında spor salonlarında halter kaldırıyor, iş yerindeki erkek arkadaşlarıyla futbol oynuyor, CrossFit yapıyor, koşu, yüzme sporlarıyla da ilgileniyor.

Narten spora olan ilgisini de şöyle açıkladı: “Vücudum hakkında daha çok bilgi edinip fitness’ın beni nasıl etkileyeceğini görmek istedim. Güçlü olup iyi bir vücuda sahip olmalıyım, erkeklere ayak uydurmam gerekiyor, iş arkadaşlarımla çok iyi bir ilişkim var, aile gibiyiz. İş yerinde 24 veya 48 saatlik mesai saatleri uygulaması var, bu nedenle boş vaktim de çok. Çalışıp aktif olmayı seviyorum. İşimi icra edebilmem için vücudumun güçlü olması gerek.”

‘ERKEKLER İŞİMİ KORKUTUCU BULUYOR’

Bazı erkeklerin işini korkutucu bulduğunu ve bunun kendisini caydırmadığını belirten Narten “Birçoğu da bunun etkileyici olduğu görüşünde, bazıları da korkuyor” dedi.

Narten Instagram hesabını da insanları hayallerinin peşinden gitme konusunda teşvik etmek ve istedikleri her şeyi yapabileceklerini göstermek amacıyla açtığını söyledi.