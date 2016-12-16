Dolar kritik eşiğin altını gördü

Haftanın son işlem gününde 3,50’nin altını gördü. Euro 3,65 civarında hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) gelecek yıl üç faiz artışı öngörmesi sonrasında yükselen dolar/TL, haftanın son işlem gününde 3,50’nin altını gördü.

Bankalararası piyasada 3,4990’a gerileyen dolar şu dakikalarda 3,50’nin üzerinde seyrediyor. Euro 3,65 civarında işlem görüyor.

Eylül ayında 2017 için iki faiz artışı öngören Fed, son toplantısında bunu üçe çıkarmıştı. Faiz artırım sürecinin hızlanacağı beklentisi dolarda yükselişe neden oldu.

Analistler, Fed’in faiz kararı sonrasında piyasaların Donald Trump’ın ekonomi alanında uygulayacağı politikaları takip edeceğini, bu süreçte piyasalarda yaşanan belirsizliklerin gelişmekte olan ülkelerin paralarında satış baskılarını artırabileceğini ifade ediyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL 3,5420 seviyesinin direnç, 3,4790 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini kaydediyor.

DOLAR DEĞERLENİYOR

Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi 103,140 seviyesinde seyretti ve dün gördüğü 14 yılın zirve seviyesi olan 103,560 seviyesine yakın kalmaya devam etti. Endeks haftalık bazda yüzde 1.5 artış gösterdi.

Kaynak:Havadis