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Dikkat elektrik kesintisi var!

4 gün önce Kıbrıs, slide Yorum Yaz

Gönyeli-Girne eski yolu arasındaki bölgelerde bugün 4 saat elektrik enerjisi kesik olacak.

Orta gerilim hattındaki proje çalışmaları nedeniyle bugün Gönyeli-Girne arasındaki bazı bölgelere elektrik enerjisi verilemeyecek.

Gönyeli-Girne arası eski yol üzerinde Gönyeli Yalçın Park ile Boğaz Polis Lojmanları arasında kalan bölge; Gönyeli Çemberi ile Boğazköy arası anayol boyu ve civar sokaklar; eski Dikmen Çöplüğü bölgesi ile Eşref Bitlis Kışlası’nın elektrik enerjisi 10.00-16.00 saatleri arasında kesik olacak.

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