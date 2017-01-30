Devlet hastanesinde bir bardak su için yapılana bakın!

Gazimağusa Hastanesi yoğun bakım servisinde refakatçi olarak bulunan hasta yakını “bir bardak sıcak su” aldı diye hemşireler tarafından azarlandı. Yaşanan bu olay sosyal medyadan büyük tepki aldı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören eşinin yanında refakatçi olarak bulunan yaşlı kadın, su sebilinden bir bardak sıcak su aldığı için hemşire tarafından azarlandığını söyleyerek, hemşirenin kendisine karşı tutumunu göz yaşları ile anlattı. Hemşirenin kendisine “bizden izin almadan neden su alıyorsun, benim sinirlerimi bozma” şeklinde tepki gösterdiğini dile getiren gözü yaşlı kadın, hastaneye geldiği günden itibaren aynı tavır ile karşı karşıya kaldığını da ifade etti.