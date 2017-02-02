Caner Erkin: Oğlumun velayetini alacağım

Caner Erkin, önceki gün Bebek’te objektife takıldı. Ünlü futbolcu, uzun süre kaldığı banka çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Eski eşi nedeniyle sık sık magazin gündemine konu olan Caner Erkin, oğlunun velayetini alacağını söyledi.

Asena Atalay’a hediye ettiği Mercedes marka otomobili geri alacağı konuşulan Caner Erkin, “Aracı zaten aldım, haberler yeni çıkmış.” açıklamasını yaptı.

Caner Erkin, oğulları Çınar’ın masraflarıyla ilgili icra takibi hakkındaki sorular üzerine şöyle dedi:

“Ben zaten oğlumun bütün giderlerini karşılıyorum. Bundan sonra onun velayetini alabilmek için de uğraşacağım. Her şeyi aldığım gibi oğlumu da alacağım”