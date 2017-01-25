Akneye Neden Olan Etkenler

Akne genel hatlarıyla hormonal faktörlerden ve sebumsalgısının artmasıyla meydana gelir. Kısa bir hatırlatma yapacak olursak, fazla sebum ciltteki gözenekleri tıkar, tıkanan gözenekler genişler ve siyah noktalar oluşur. Genişleyen gözenekte yağ ve ölü hücreler birikir. Sonunda sivilce patlar ve içindeki yağ ile ölü derileri dışarı atar. Bu prosedür değişmez.
Gelgelelim, bu genel açıklama değişik insanlarda sorunun neden farklı boyutlarda olduğunu veya bir dönem gelip sivilcelerin karakterlerinin nasıl değişebildiğini izah etmez. Aşağıda belirtilen etkenler, akne bir insanda daha hafifken, diğer bir insanda neden daha ağır olabildiğini veya bir dönem pasifken bir diğer dönem neden arttığını, kısmen açıklar.
- Kalıtım: Aileden gelen hassasiyet, yani kalıtım faktörü en önde gelen nedenlerden biridir. Babası veya annesi ağır akne sorunu yaşamış bir gencin ergenlik çağını sedef gibi bir ciltle geçirmesi pek olası değildir.
- Stres: Stres tüm zaafların ve fizyolojik sorunlara olan eğilimi artırır. Bu açıdan akneye yatkın bünyelerde stres kendini sivilcelerle dışa vurur.
- Çevre: Çevresel etkenler ve bakteriyel flora da akneyi etkileyen faktörlerdir. Köylerde, şehir dışında, havası temiz yerlerde yaşayan insanlarda akneye daha seyrek rastlanır.
- İlaçlar:Bazı ilaçlar,kimi insanlarda akneyi teşvik eder.Örneğin bazı doğum kontrol ilaçları bunların arasındadır.Bu ilaçların kimisi de akne tedavisinde kullanılır.Bu açıdan dikkatli olmak gerekir.Doğum kontrol ilaçları kullanmaya başladıktan sonra,aknelerde bir ilerleme görülürse doktora başvurmak yararlı olur.İlacın değiştirilmesi genellikle sorunu çözer.
- Öte yandan kortikosteroitler,lityum,anabolik stroitler akne oluşmasına neden olabilirler.Yeni bir ilaç kullanmaya başladıktan sonra sivilcelenme başlarsa veya ilerlerse,durumu doktora bildirmek gerekir.
- Cilt bakım ürünleri ve makyaj malzemeleri:Birçok kozmetik üründe,akneleri artıran yağlar ve petrol ürünleri bulunur.Bu açıdan sivilcelerin oluştuğu yerlere dikkat etmek ve kullanılan ürünlerin etkisini izlemek önem taşır.