Akneye Neden Olan Etkenler

Akne genel hatlarıyla hormonal faktörlerden ve sebumsalgısının artmasıyla meydana gelir. Kısa bir hatırlatma yapacak olursak, fazla sebum ciltteki gözenekleri tıkar, tıkanan gözenekler genişler ve siyah noktalar oluşur. Genişleyen gözenekte yağ ve ölü hücreler birikir. Sonunda sivilce patlar ve içindeki yağ ile ölü derileri dışarı atar. Bu prosedür değişmez.

Gelgelelim, bu genel açıklama değişik insanlarda sorunun neden farklı boyutlarda olduğunu veya bir dönem gelip sivilcelerin karakterlerinin nasıl değişebildiğini izah etmez. Aşağıda belirtilen etkenler, akne bir insanda daha hafifken, diğer bir insanda neden daha ağır olabildiğini veya bir dönem pasifken bir diğer dönem neden arttığını, kısmen açıklar.